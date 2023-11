FC Barcelone : Xavi envoie un message fort à ses joueurs et reste serein face aux critiques

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il veut que les joueurs restent concentrés sur le jeu

"Nous voulons retrouver nos bonnes sensations, retrouver notre jeu. Si nous restons fidèles à notre identité et que nous faisons les choses de la bonne façons, les résultats viendront d'eux-mêmes. Nous devons donner le maximum car nous sommes le Barça. Nous avons détecté le problème. Nous devons revenir au jeu de position et être plus méticuleux que jamais. C'est ainsi que nous grandirons."

Il assure que l'ambiance est saine dans le vestiaire

"Les joueurs sont prêts. Mentalement, ils sont bien. Ce groupe est fantastique. J'ai fréquenté de nombreux vestiaires et c'est l'un des plus sains et des plus solidaires que j'ai vus. Nous sommes très motivés. Je suis complètement d'accord avec Marc André Ter Stegen. C'est l'un des capitaines, il connaît bien le club, il connaît parfaitement les exigences de ce club. Les matches que nous n'avons pas gagnés étaient dus à nos propres erreurs. Nous avons analysé et discuté cela, et je pense qu'il y a eu de nombreux matchs dans lesquels nous avions le contrôle mais à cause de nos erreurs, nous n'avons pas pu gagner et nous devons récupérer cette performance. Marc est un leader naturel, un leader exceptionnel et sait de quoi il parle. Il est temps de réagir, que ce soit moi ou le staff et les joueurs demain."

"En juin, je vous dirai si les critiques sont arrivées beaucoup trop tôt"

Il a toujours confiance en Baldé, Pedri sera titulaire, De Jong sera dans le groupe

"Nous devons apprécier Balde et il doit s'améliorer comme le reste du groupe. Je suis très content de lui. Concernant Frenkie, il sera dans le groupe demain et Pedri sera titulaire."

Il attend juin pour répondre aux critiques

"En juin, je vous dirai si les critiques sont arrivées beaucoup trop tôt. L'an passé, il s'est passé la même chose et nous avons gagné deux trophées. Je me suis fait critiquer tout ma vie. Je suis immunisé contre ça désormais. Il faut accepter les critiques car c'est vrai que nous n'avons pas été bien."

