FC Barcelone : Xavi esseulé, Deco lui a déjà trouvé un remplaçant !

4-1 : le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne et la pilule est dure à avaler pour les supporters catalans. Comme pour tout le club blaugrana. Joan Laporta est monté au créneau pour soutenir Xavi, de plus en plus contesté, mais le président catalan ne serait pas suivi dans son choix par Deco, le Directeur sportif.

Il militerait pour Rafa Marquez

Selon El Chiringuito, Laporta serait le seul à croire encore en Xavi. Deco, lui, voudrait changer de coach. Et dans son esprit, l'homme idoine est déjà au Barça. Le Portugais souhaiterait en effet introniser Rafael Marquez, l'ancien monégasque, qui entraîne actuellement la réserve du club catalan. A suivre...

🚨 "LAPORTA se está quedando SOLO".



💣 "Está AGUANTANDO él a XAVI, DECO quiere a RAFA MÁRQUEZ".



Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/iHpgwEBpSO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 16, 2024

