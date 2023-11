FC Barcelone : Xavi explose contre l’arbitrage après le nul face au Rayo Vallecano

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A l’issue de la rencontre Rayo Vallecano – FC Barcelone (1-1), Xavi l’avait mauvaise : « La mentalité était bonne en seconde période, car il y avait urgence. Mais il faut être comme ça dès le début du match », a déploré le technicien, qui a une nouvelle fois vu son équipe courir après le score.

« On se fait voler »

Mais ce qui agaçait surtout Xavi, c’est l’arbitrage contre les Blaugranas : « Vous allez dire que je cherche des excuses, mais c'est un penalty clair sur Raphinha, nous n'avons pas de chance sur les décisions arbitrales (…) On se fait voler aujourd'hui, à Getafe et Granada. On le dit même si ce n'est pas une excuse ».

Alors que la presse commence à gronder en Catalogne, le technicien n’a cette fois-ci pas chargé contre les médias : « Il y a des critiques et je les comprends parfaitement, mais je pense qu'il est temps de renverser la situation ». Message passé.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life