FC Barcelone : Xavi fait une annonce sur les remplaçants d'Alba et Busquets

"J'ai déjà dit qu'avec Jules Koundé il n'y a pas et il n'y a pas eu de problème. C'est une pièce fondamentale."

"Pedri a beaucoup de fatigue musculaire et il est temps de se reposer. Depuis sa première apparition, il s'est peu reposé."

"Le départ de Jordi Alba était sa décision personnelle. Quand nous avons parlé, il m'a dit qu'il était temps de partir."

"Nous ne signerons pas de nouveau latéral gauche cet été pour remplacer Jordi Alba. Nous avons Alejandro Balde et Marcos Alonso."

"Ce ne sera pas facile. Comme je l'ai dit, cela dépend du fair-play financier. Ce devrait être un joueur fort pour gagner des duels, technique, intelligent et quelqu'un qui est habitué au poste."

