FC Barcelone : Xavi fait une annonce sur Lewandowski et Vitor Roque

Lors de ses grands débuts sous le maillot du FC Barcelone, à Las Palmas (2-1), Vitor Roque n'a pas joué aux côtés de Robert Lewandowski, le Brésilien étant entré six minutes après que le Polonais soit sorti. Mais hier face à Barbastro (3-2) en Coupe du Roi, les deux attaquants ont disputé les 18 dernières minutes de la partie côte à côte. Et Lewandowski, en manque de réussite ces derniers temps, a marqué.

"Vitor Roque et Lewandowski peuvent jouer ensemble"

Pour Xavi, ce n'est pas parce que le Polonais et le Brésilien jouent au même poste qu'ils ne pourront pas jouer ensemble à l'avenir, bien au contraire : "Vitor Roque et Lewandowski peuvent jouer ensemble. Je pense qu'ils peuvent s'adapter parfaitement et que Vitor peut jouer dans les deux positions". La recrue débarquée de Paranaense pourrait donc prochainement déboulonner Joao Félix dans le couloir gauche ou Raphinha dans le droit...

