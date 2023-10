FC Barcelone : Xavi fait une annonce sur Pedri et a le remplaçant de Lewandowski à Grenade 

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Un effectif décimé à Grenade

« Nous avons des blessures importantes, mais nous sommes satisfaits du travail que nous avons fait cette semaine. L'effectif est restreint mais nous avons suffisamment de joueurs pour être compétitif (...) Il a toujours été difficile de battre les équipes de Paco López et Grenade ne nous prendra pas de haut. Nous devons contrôler le ballon et en avoir la possession. Nous n'avons pas encore perdu, mais nous avons fait deux matchs nuls, ce n'est pas positif du tout. Ce que nous voulons, c'est être au niveau présenté contre le Betis, Anvers ou Séville dans tous les matchs.

« Nous avons des joueurs pour remplacer Lewandowski »

Le remplaçant de Lewandowski à Grenade

« Lewandowski est une absence très importante mais nous avons des joueurs pour le remplacer. Fermin ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois personnellement, c’est un footballeur que j'aime bien. C'est un joueur qui défend, il a un bon tir, il gagne les duels, il est intense. »

Xavi adore Romeu

Romeu

« Romeu était au niveau de l'équipe avec le ballon l'autre jour, personne n'était bon. Je suis très heureux de l'avoir dans l'équipe, sa personne, son caractère, c'est une super signature et je suis très je suis heureux de l'avoir dans l'équipe. »

Pedri, le prochain de retour au Barça ?

« Celui qui est le plus proche du retour est Pedri. Mais ce sont simplement des sensations, il y aura du temps avec la trêve internationale. Nous allons déjà essayer d'en récupérer le plus possible pour le prochain match. »

