FC Barcelone : Xavi n'enterre pas le Real Madrid dans la course au titre

En s'imposant ce dimanche contre Cadiz (2-0) grâce à des buts de Sergi Roberto (43e) et Robert Lewandowski (45+1e), le FC Barcelone a enchaîné une septième victoire consécutive en Liga.

"Le championnat n'est pas fini"

Ce qui permet aux Blaugrana de consolider leur place de leader au classement et de garder huit points d'avance sur leur dauphin, le Real Madrid. Mais Xavi ne veut pas pour autant enterrer la Maison Blanche dans la course au titre. "La différence de points est bonne mais le championnat n'est pas fini. On doit continuer", a prévenu l'entraîneur blaugrana en conférence de presse d'après-match.

Fabien Chorlet

Rédacteur