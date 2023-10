FC Barcelone : Xavi reçoit enfin une bonne nouvelle en prévision du Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dans quinze jours aura lieu le toujours très attendu Clasico. Et jusqu'à présent, le FC Barcelone n'a enregistré que des mauvaises nouvelles. Frenkie De Jong est blessé et devrait être absent, Robert Lewandowski le sera également après avoir été touché lors du déplacement à Porto. Lamine Yamal n'est pas certain d'être opérationnel. Et puis hier, lors d'Espagne-Ecosse (2-0) joué à Séville, Alejandro Baldé est également sorti sur blessure...

Il pourrait manquer le déplacement à Bilbao

Mais, bonne nouvelle, le latéral gauche du Barça a passé des examens ce vendredi qui n'ont pas révélé de grave blessure. Baldé souffre de douleurs aux adducteurs qui nécessitent une dizaine de jours de repos. La question est de savoir s'il sera opérationnel pour le choc du FCB à Bilbao dans deux dimanches. Mais il sera en tout cas opérationnel pour le Clasico. Enfin une bonne nouvelle pour Xavi !

✅ Las pruebas médicas tranquilizan a Balde y a Xavi



📌 Los tests a los que se ha sometido hoy el lateral azulgrana descartan una lesión grave y la duda es si podrá jugar contra el Athletic de Bilbao el próximo domingo@ffpolo 🤝 @gbsans https://t.co/KPKKjE97cc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 13, 2023

