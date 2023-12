FC Barcelone : Xavi soutenu par Laporta et lâché par son vestiaire ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Gérone est le leader de la Liga. Hier, les hommes de Michel ont roulé sur le FC Barcelone plombé par ses errements défensifs et sa propension à gâcher ses munitions en attaque (2-4). Avec sept points de retard sur son bourreau du soir et sept sur son ennemi madrilène, le Barça est en plein doute. Même en son sein.

Le vestiaire du Barça doute de Xavi

« Dans le vestiaire du Barça, il y a un sentiment d'improvisation de la part de Xavi, a affirmé Carles Fite au micro d’El Chiringuito TV. Contre Gérone, il a terminé avec un défenseur central qui n’en est pas un et un arrière droit à gauche. » Si les doutes au sujet de Xavi affleurent dans le vestiaire, le coach du Barça n’est pas non plus épargné à l’extérieur. « Il ne réalise pas ce qu’il a promis, assène le journaliste Marsal Llorente. Ce n’est pas une évolution, c’est une régression. »

