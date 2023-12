FC Barcelone : Xavi tape du poing et répond à ses détracteurs

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Son cas personnel

"Je ne pense pas à démissionner. Je vais bien, je suis très excité à l'idée que nous pouvons faire une bonne saison. Je crois plus que jamais au projet et aux joueurs. Cela fait deux ans qu'on travaille bien, on est à la moitié du chemin pour faire un grand Barça, c'est ce que je pense. Ici, toutes les alarmes sonnent dès que les choses ne vont pas. L'année dernière, les choses étaient pires et nous avons fini par gagner. Les choses ne changeront pas malgré ce que disent les médias, mais nous devons être unis. Si à la fin de la saison rien n'est gagné, l'entraîneur devra probablement partir, mais maintenant nous sommes en décembre."

Le vestiaire

"Il est magnifique, les joueurs s'entraînent très bien, ils croient en ce que nous faisons et les joueurs sont à mort avec le staff. Les joueurs sont totalement engagés. Si ce n'était pas le cas, je partirais."

Le président Laporta

"Au premier virage raté, de nombreuses personnes descendent du bateau. À l’intérieur, nous sommes unis. Le président ne m’a jamais laissé tomber. Je ne me sens pas seul. Même moi, je ne comprends pas. Si on avait été éliminé en Ligue des Champions, j'aurai totalement compris les critiques, mais on est qualifié en étant premier. On est encore en course partout, même si on doit s'améliorer."

Xavi : "Il y a un mois, vous me disiez que j'allais être le Sir Alex Ferguson du Barça, je vais devenir fou, maintenant vous me mettez dehors. Le club a besoin de stabilité." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 15, 2023

