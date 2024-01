Xavi joue ce jeudi une partie de son avenir au Barça, polémique après Real Madrid - Atlético

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Le Barça, c'est maintenant ton tour !"

Toute la presse espagnole dont Sport revient évidemment sur la victoire ce mercredi soir en prolongation du Real Madrid contre l'Atlético Madrid (4-3 a.p.) lors de la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. En finale, les Merengue affronteront le vainqueur du match entre le FC Barcelone ou Osasuna, qui aura lieu ce jeudi (20h).

🗞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🏆 ¡Barça, ahora te toca a ti!

🔜 Los azulgranas buscan ante Osasuna un clic para poder reencontrarse

😎 Jabari Parker guía al Barça a otro triunfohttps://t.co/VRQLUQnJpt — Diario SPORT (@sport) January 10, 2024

Mundo Deportivo : "Changement de cap"

De son côté, Mundo Deportivo annonce que les joueurs du Barça voient ce dernier carré de la Supercoupe d'Espagne comme le tournant de la saison et que Pedri, de retour de blessure, pourrait jouer quelques minutes lors de cette rencontre.

La presse madrilène

Marca : "Le Real remporte un derby colossal"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on revient sur la victoire du Real Madrid face à l'Atlético Madrid et sur les sifflets du public saoudien pendant la minute de silence en hommage à Franz Beckenbauer et pour Toni Kroos, qui avait critiqué il y a plusieurs semaines le championnat saoudien. Des sifflets qui n'ont pas manqués de faire polémique.

#LaPortada El Madrid se lleva un derbi colosal 🗞 https://t.co/UHzzb1Dm9u — MARCA (@marca) January 11, 2024

AS : "Inoubliable"

Enfin, AS assure que l'entraîneur des Blaugrana, Xavi, jouerait ce jeudi contre Osasuna une partie de son avenir.

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del jueves, 11 de enero!

⚪ ¡Inolvidable! pic.twitter.com/GatJ5TrjYo — Diario AS (@diarioas) January 10, 2024

