PSG, FC Barcelone : l’escroquerie Messi, c’est fini !

Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, a été récompensé hier à la cérémonie The Best de la FIFA. L'Argentin a été élu meilleur joueur de l’année 2023 alors que la Coupe du monde 2022 ne comptait plus parmi les critères, ce qui lui vaut certaines critiques.

"Une honte"

Chroniqueur pour El Chiringuito, Edu Aguirre, connu pour être proche de Cristiano Ronaldo, n'est y est pas allé de main morte. "C'est la plus grande honte de l'histoire du foot. Ces trophées sont pourris, ce ne sont que des hommages à Messi". A méditer. Ou non.

