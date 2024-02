Quatre coachs en lice pour l'après-Xavi au Barça, une polémique rebondit au Real Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Début des contacts avec les entraîneurs"

On commence par Sport, qui fait sa Une sur les entraîneurs qui pourraient venir remplacer Xavi sur le banc du FC Barcelone l'été prochain. Ils ne seraient plus que quatre sur la short-list des dirigeants barcelonais : Hansi Flick, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel.

Mundo Deportivo : "Menace saoudienne"

De son côté, Mundo Deportivo annonce trois joueurs du Barça serait dans le viseur de clubs saoudiens. Il s'agirait de Marc-André ter Stegen, Raphinha et Robert Lewandowski.

La presse madrilène

AS : "Que la fête continue !"

Du côté de la presse madrilène, AS fait sa Une sur la finale de la Ligue des Nations féminine entre l'Espagne et l'équipe de France, qui aura lieu ce mercredi (19h) à Séville.

Marca : "Pour la seconde couronne"

Même son de cloche du côté de Marca, qui révèle, par ailleurs, que le Real Madrid devrait continuer à diffuser des vidéos sur les erreurs d'arbitrages par le biais de sa chaîne de télévision officielle Real Madrid TV malgré le communiqué du FC Séville, qui jugeait le club merengue coupable de pressions arbitrales.

