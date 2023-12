Résultat Liga : le FC Barcelone s'est trouvé un sauveur inattendu !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les affaires s'arrangent un peu pour le Barça en Liga. Distancé par Girone et le Real Madrid, le club catalan comptait sur la réception d'Almeria, la lanterne rouge, pour se relancer. Il y est pas parvenu, mais au terme d'une prestation encore très laborieuse.

Sergi Roberto proche du triplé, Inaki Pena à la faute

Malgré une nette domination, les protégés de Xavi ont peiné à être réellement dangereux en première mi-temps et après l'ouverture du score de Raphinha, sur une tête d'Araujo repoussée par le gardien andalou, Almeria a égalisé sur sa seule grosse occasion de la première période grâce à Léo Baptistão, l'ancien joueur du Rayo Vallecano. Au retour des vestiaires, le Barça a poussé et Sergi Roberto, son capitaine, a marqué d'une tête renversée, sur un corner. Almeria est revenu une nouvelle fois au score grâce à Edgar, qui a profité d'une sortie aérienne mal maitrisée d'Inaki Pena. Un cadeau pour la lanterne rouge. Dans la foulée, Gundogan a raté un but tout fait de la tête, sur un déboulé de Cancelo. Mais Sergio Roberto a profité d'une ouverture de Robert Lewandowski pour signer un doublé et offert un peu de répit à Xavi. Qui peut aussi remercier Xavi Pena, qui s'est racheté de sa boulette en sortant une balle de 3-3 dans les dernières minutes. Roberto a même été proche du triplé, avec une frappe renvoyée par la barre. L'homme du match, évidemment!

