Shakira victime d’un harceleur, Piqué vole à son secours !

Soulagée depuis qu’elle a quitté Barcelone pour vivre à Miami avec ses enfants, Shakira connait quand même quelques contrariétés dans sa nouvelle vie de mère divorcée.

En effet, comme le rapporte Telemundo, la pop star colombienne et ses deux enfants Milan et Sasha seraient aujourd’hui la cible d’un harceleur depuis qu’ils ont emménagé aux Etats-Unis.

Arrêté mais relâché sous caution, l’homme en question – un Texan du nom de John Valtier (56 ans) – aurait envoyé des photos « alarmantes » et « dérangeantes » des enfants de Shakira et Gerard Piqué ainsi qu’un colis contenant des bouteilles de vin, des chocolats et des jouets.

Piqué a mis la main à la poche pour la sécurité de Shakira et ses enfants

Vieille connaissance du service de sécurité de Shakira et fan de l’artiste depuis longtemps, l’harceleur serait aussi dans l’œil de Gerard Piqué, pour le coup solidaire de son ex compagne et désireux de protéger ses enfants.

D’après la presse ibérique, l’ancien défenseur du Barça aurait aidé Shakira à mettre en place un service de sécurité 24h sur 24 au domicile floridien de la chanteuse. « Piqué est inquiet. Il veut éviter que cet épisode ne se répète », annonce le journaliste espagnol Alex Rodriguez. Le côté sombre de la vie de popstar…

