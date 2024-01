Le FC Barcelone gagne dans la douleur à Las Palmas, Vitor Roque débute

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Du match à Las Palmas ce soir, le FC Barcelone retiendra sa victoire (2-1) et les débuts de Vitor Roque. Tout le reste est à oublier. La blessure de Joao Cancelo après dix minutes de jeu, le néant footballistique, les occasions manquées, les approximations techniques... Ce Barça ne ressemble que de très loin à ses glorieux aïeuls que furent les équipes de Johan Cruyff et Pep Guardiola. Son succès, il l'a mérité dans le sens où il a eu la possession et les meilleures occasions. Mais que de déchet dans son jeu...

Débuts prometteurs pour Vitor Roque

Jusqu'au pénalty obtenu et transformé par Ilkay Gündogan à la 90e, un nul n'aurait pas été un scandale. Les locaux avaient ouvert le score par Munir à la 12e, Ferran Torres avait égalisé à la 55e. Robert Lewandowski a été une nouvelle fois catastrophique, Jules Koundé fébrile, Raphinha maladroit... Cette équipe, même si elle est revenue à sept points des deux leaders, n'est pas un candidat au titre. Impossible après une telle prestation insipide. Mais peut-être que l'arrivée de Vitor Roque va tout changer. En douze minutes, le Brésilien s'est procuré deux grosses occasions et a montré beaucoup d'envie. C'est déjà beaucoup avec cette équipe...

