Valverde métamorphosé au Real Madrid, le FC Barcelone dénonce un complot

Marca : "Oublie l'oiseau, tu es un faucon"

Le quotidien révèle comment un moment passé avec l'ancien sélectionneur de l'Uruguay Diego Alonso a métamorphosé Federico Valverde. Le technicien aurait incité le milieu à franchir un cap, à transformer l'oiseau (son surnom) en faucon.

Portada del diario @marca de hoy viernes 20 de octubre en el que destaca el crecimiento de @fedeevalverde como jugador del @realmadrid y de la Selección de Uruguay @AUFOficial bajo el titular "Olvídate del "pajarito" eres un halcón".#LaPortada#LaPortada🗞️#Marca#DiarioMarca pic.twitter.com/D6I9yyWkjb — manuel (@manuel19621119) October 19, 2023

AS : la valeur de l'effectif merengue à la hausse

AS a fait un point sur la valeur des joueurs du Real Madrid. Et constaté que pour la plupart, celle-ci était supérieure au prix versé au moment de leur recrutement. Même un Jude Bellingham, qui a coûté 100 M€ cet été, vaut beaucoup plus cher aujourd'hui. Preuve que la Maison Blanche est dépensière mais qu'elle sait surtout mettre en valeur ses joueurs.

Du côté de la presse catalane

Sport : Laporta et "la campagne contre le Barça"

Mis en examen dans l'affaire Negreira, le président du Barça veut croire que lui et son club sont victimes d'un "madridisme sociologique" qui serait en vigueur dans toutes les couches de la société espagnole, et notamment dans la capitale. Le but étant bien évidemment de déstabiliser le FC Barcelone au moment où il peut concurrencer le Real Madrid.

『SPORT』

"Hay una campaña contra el Barça"

「バルサに対するキャンペーンが行われている」



"Los Rolling Stones se visten de blaugrana"

「ローリング・ストーンズはブラウグラーナでドレスアップ」#PortadaSPORT pic.twitter.com/wAXRNYL4Zo — KSK (@Regateador_7) October 20, 2023

Mundo Deportivo : satisfaction

Comme pour le Clasico de l'an dernier, le maillot du FC Barcelone n'affichera pas son sponsor habituel mais celui d'un groupe connu. En l'occurrence les Rolling Stones. Pour l'occasion, les Blaugranas ont reproduit la chorégraphie de Mick Jagger dans un tube du groupe anglais et l'on peut voir qu'ils sont beaucoup plus à l'aise ballon au pied que dans le déhanché...

SASTIFACTION



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO PARA EL VIERNES pic.twitter.com/3W2cV7X7yP — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) October 20, 2023

