FC Barcelone : Koundé plombé par le départ de Dembélé au PSG ?

Jules Koundé a vécu une première partie de saison assez délicate au FC Barcelone et ses affaires ne s'arrangent guère. Hier, le défenseur international a coulé avec le navire catalan, à Bilbao, où l'équipe de Xavi a été sortie de la Coupe du Roi.

Sport fait un focus sur l'ancien bordelais et selon le média catalan, son rendement s'expliquerait notamment par des départs. Koundé vivrait mal les départs de ses deux meilleurs amis au Barça, à savoir Ousmane Dembélé (PSG) et Franck Kessié (Al Ahli).

