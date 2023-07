FC Barcelone : l'agent de Vitor Roque lâche une bombe sur le Mercato du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a frappé ce mercredi un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant l'attaquant brésilien de l'Athletico Paranaense, Vitor Roque, qui rejoindra le Barça à compter de la saison 2024-2025.

Après Vitor Roque, une autre pépite brésilienne au Barça ?

L'agent de l'international brésilien, André Curry, a réagi à la future arrivée de son joueur chez les Blaugrana, affirmant qu'ils avaient reçus des propositions bien plus alléchantes que celle du Barça."Nous avons reçu des propositions beaucoup plus importantes pour Vitor Roque. C'était plus de 100 millions d'euros au total. Mais son plan de carrière est bien tracé et nous avons opté pour Barcelone. Le moment n'est pas de regarder l'argent mais la carrière."

Par ailleurs, le représentant de Vitor Roque a laissé entendre qu'un autre Brésilien pourrait bientôt rejoindre le champion d'Espagne en titre. "Nous avons une autre bombe pour Barcelone à l'avenir." Le compte Twitter @ActualiteBarca pense qu'il s'agirait du jeune l'ailier droit de Palmeiras, Estevão. Affaire à suivre...

Cury: "Nous avons une autre bombe pour Barcelone à l'avenir."



Probablement Estevao. — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 12, 2023

