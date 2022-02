FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta annonce que Dembélé a déjà un accord avec un club

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En marge de la présentation d'Adama Traoré devant la presse, Joan Laporta est revenu sur la situation d'Ousmane Dembélé. Le président du FC Barcelone a annoncé que l'ailier droit français aurait déjà un accord avec un club pour la saison prochaine.

"Dembélé a préféré rester ici pendant six mois. Ce n'est pas bon pour lui ni pour nous. Le prolonger nous aurait donné plus de marge pour travailler facilement durant ce mercato. C'est difficile de comprendre son positionnement. On lui a proposé deux offres de clubs qui étaient excellentes, il a refusé. C'est surprenant. Dembélé ne sera pas là l'année prochaine. Nous pensons qu'il a un accord avec un autre club, en tout cas son agent l'a sous-entendu."

🎙 Joan Laporta and Jordi Cruyff speak on Dembélé's situation pic.twitter.com/Ac2Eaj0V9H — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022