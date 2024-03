FC Barcelone : le Barça, simple plan B pour Tuchel ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est officiel depuis mercredi dernier : Thomas Tuchel ne sera plus le coach du Bayern Munich la saison prochaine. L'Allemand vit une saison compliquée et la direction du club bavarois a décidé de se séparer de lui à l'issue de l'exercice en cours. Selon Sky, Tuchel a déjà sa petite idée pour son avenir. Il viserait le FC Barcelone, où Xavi ne sera pas reconduit lui non plus.

Priorité Chelsea

Mais Bild croit savoir que l’ancien entraîneur du PSG a un autre objectif en tête. Il voudrait revenir en Premier League. Et après avoir pensé à Manchester United, l'Allemand rêverait d'un retour à Chelsea, où Mauricio Pochettino est de plus en plus critiqué. Tuchel serait même une option pour Todd Boehly, le propriétaire des Blues, qui l'avait viré il y a deux ans. A suivre...

