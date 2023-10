FC Barcelone : le PSG a marqué à vie Vitor Roque

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A 18 ans, Vitor Roque s'apprête à débarquer au FC Barcelone. Son arrivée était programmée pour l'été prochain mais elle pourrait intervenir dès cet hiver. Deco travaille en tout cas dans ce sens. Quant au joueur de Paranaense, il a accordé mardi un entretien au Mundo Deportivo.

Ebloui par la remontada

"Barcelone, ça a toujours été mon rêve, donc il a toujours été clair pour moi que je voulais aller à Barcelone. Oui, oui, seulement le Bara", a-t-il notamment glissé. Et le jeune brésilien a expliqué qu'un match avait forcé son admiration pour le Barça... « Le 6-1 vs le PSG est le match qui m’a le plus marqué ». Remontada, quand tu nous tiens !

