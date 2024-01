FC Barcelone : à peine arrivé, Vitor Roque en a déjà mis plein la vue de Xavi !

Premier à se présenter au micro, Rafa Yuste n’a dit que du bien de Vitor Roque. « Bonne année à tous ! Bienvenue à Vitor. Cela fait peu de temps qu'il est arrivé, vous savez ce qu'un joueur brésilien représente pour le Barça, c'est la magie, le sourire, s’est enflammé le vice-président du FC Barcelone. Après le match face à Las Palmas, Xavi nous a dit que Vitor Roque était une bête compétitive. Il est là depuis peu mais il a une attitude impeccable. Il a fait des actes de penyas, il sait ce que représente notre club. »

Honoré par les mots de son dirigeant, Vitor Roque n’a pas boudé son plaisir d’avoir signé dans le club catalan. « C'est un rêve devenu réalité d'être ici. Avant de faire mes débuts hier, Xavi m'a dit d'être calme, de tenter et que ça allait rentrer. Mes coéquipiers m'ont très bien reçu, de la meilleure façon possible, a-t-il expliqué. J’ai dormi à peine quatre heures cette nuit mais personne ne pourra me décrocher mon sourire ! »

🔴 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 !! Vitor Roque is being officially unveiled as an FC Barcelona player at the Ciutat Esportiva Joan Gamper! Watch it here! 👇