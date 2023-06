FC Barcelone - Mercato : Jordi Alba revient sur son départ du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Avec le Barça, Jordi Alba a tout gagné. Le latéral de 34 ans a disputé 460 matchs pour un total de 27 buts toutes compétitions confondues. Gêné par des problèmes financiers, les Barcelonais n’ont pas prolongé le vainqueur de la Ligue des Champions 2015. Dans un entretien accordé au Guardian, Jordi Alba est revenu sur son départ du FC Barcelone.

"Personne ne m'a forcé"

« Le problème, ce n’était pas moi, ni Piqué, ni Busquets. Nous connaissons tous le contexte économique, mais il ne s’agit pas d’un seul joueur, confie-t-il. J’ai toujours dit que le problème ne venait pas de moi, j’ai toujours eu la conscience tranquille. J’ai fait ce qu’il fallait, j’ai aidé le club à chaque instant. Et ils m’ont toujours aidé », a d’abord expliqué l’international espagnol.

« En fin de compte, les gens ont compris. Le club et les gens savent comment je suis, se satisfait-il. Le club connaît les efforts que j’ai faits à certains moments et ce que je fais en partant maintenant. Ils m’ont donné la possibilité de rester un an de plus. Cela aurait été très facile. C’est ma maison. Mais j’ai pensé que la bonne chose à faire, la chose juste, la chose honnête, était de faire un pas de côté. Personne ne m’a forcé », a conclu Jordi Alba.

Une fin de carrière avec Messi ?

Ces derniers temps, l’ancien du FC Barcelone est annoncé du côté de l’Inter Miami. Là où son ami Lionel Messi va évoluer la saison prochaine. Un dernier contrat en MLS pour terminer sa carrière ? Réponse dans les prochaines semaines…