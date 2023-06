FC Barcelone - Mercato : Ansu Fati met déjà un stop à l’OM

Ansu Fati qui percevait l’intérêt de l’Olympique de Marseille vient de faire une annonce sur son avenir, celle-ci ne devrait pas réjouir les supporters marseillais

Sur Twitter, le journaliste, Fabrizio Romano, rapporte les propos de l’espagnol sur son avenir : « Mon intention est de rester à Barcelone, de continuer, car je suis sous contrat et je suis très heureux. Je veux continuer à grandir au Barça, je n'ai aucun doute. ». Le Barça ne pourra donc pas compter sur son jeune crack pour alléger la masse salariale du club.

Ansu Fati on his future: “My intention is to stay at Barcelona, keep going there as I’m under contract and I’m very happy”. 🚨🔵🔴 #FCB



“I want to keep growing at Barça, I’ve no doubts”. pic.twitter.com/yQOXhpV6Jv