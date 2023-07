FC Barcelone - Mercato : après Dembélé, le Barça prépare la signature d’une bombe !

Le FC Barcelone sait bien cacher son jeu. Alors que les dirigeants restent optimistes pour une prolongation d’Ousmane Dembélé, courtisé par le PSG, une nouvelle recrue pourrait poser ses valises en Catalogne d’ici à la fin du mercato. Si l’identité de l’heureux élu n’a pas encore filtré, Sport croit savoir que le Barça travaille actuellement sur une « signature bombe » dans un silence absolu ! Selon Alex Pintanel, journaliste de Relevo, le club catalan a décidé que son principal objectif cet été serait de signer un arrière droit...

En outre, Fabrizio Romano croit savoir que la bombe en question pourrait être la prolongation du jeune milieu offensif Lamine Yamal. Le petit prodige du Barça, très apprécié par Xavi, aurait déjà signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2026 et celui-ci sera annoncé après la tournée de pré-saison aux États-Unis. Il en serait de même pour le latéral gauche Alejandro Baldé, jusqu’en juin 2028.

Lamine Yamal already signed new deal at Barcelona — it will be announced after the pre season tour 🔵🔴✨



New deal valid until June 2026, as called two weeks ago. Alejandro Balde, 2028. pic.twitter.com/I0sK8VaZfX