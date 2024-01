FC Barcelone - Mercato : Araujo répond à nouveau aux rumeurs de départ

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ces dernières semaines, le Bayern Munich était prêt à mettre jusqu'à 100 M€ pour arracher Ronald Araujo au FC Barcelone. Mais le club catalan, même en grande difficulté financière, refuse de laisser partir son défenseur central uruguayen. Il veut bâtir l'avenir avec lui et, visiblement, ce sentiment est partagé. En effet, en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Osasuna Pampelune, Araujo a réaffirmé sa volonté de s'inscrire dans la durée en Catalogne.

"On parle de mon départ à chaque mercato..."

"On parle de mon départ à chaque mercato. Je suis très concentré sur ma mission avec le Barça et très content d'être là. Tout ce que je veux, c'est donner le maximum au club. Il faut toujours qu'il y a des annonces comme ça qui sortent dans la presse dans ces périodes mais, encore une fois, je veux me concentrer uniquement sur le Barça et je le démontre à chaque fois que j'endosse ce maillot."

