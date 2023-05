FC Barcelone, PSG - Mercato : Busquets a dit s'il allait prolonger, l'avenir de Messi impacté ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Grosse révélation de la part d'AS ! Le capitaine du FC Barcelone, Sergio Busquets, et son entraîneur, Xavi, ont profité de cinq jours de repos pour partir en famille du côté de Marbella. Dans la cité andalouse, le milieu de terrain aurait fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son contrat. Il devrait accepter l'offre faramineuse d'un club saoudien (certainement al-Hilal) et donc conclure sa carrière dans la péninsule arabique, et non à l'Inter Miami comme c'était initialement prévu. Il prévoyait de rendre officielle sa décision une fois le titre acquis (il ne manque que deux points aux Blaugranas pour que ce soit le cas) mais vu que l'information a fuité, les choses pourraient se précipiter.