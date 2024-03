FC Barcelone Mercato : Cancelo se lâche sur son avenir et annonce où il veut jouer l'an prochain

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce mercredi soir a lieu la sortie en avant-première du documentaire sur le défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo, intitulé "Origins Araujo" et réalisé par Barça One. Et tous les joueurs et membres du staff blaugrana sont bien évidemment présents pour l'occasion.

En marge de cet événement, Joan Laporta s'est exprimé sur Ronald Araujo. "C'est une personne merveilleuse, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Je veux souligner son engagement envers le club. Pour le Barça, c'est une grande fierté qu'un joueur comme toi, Ronald, défende les couleurs du Barça. Je le prolongerai à vie", a lâché le président des Culers dans des propos rapportés par le compte X @ActualiteBarca.

Cancelo espère poursuivre l'aventure avec le Barça la saison prochaine

Durant cette soirée, João Cancelo a aussi pris la parole, ayant été interrogé sur son avenir. Prêté cette saison sans option d'achat au FC Barcelone par Manchester City, le latéral droit portugais a affirmé sa volonté de rester en Catalogne la saison prochaine. "Continuer ici ? Oui, je l’espère", a assuré l'ancien joueur du Bayern Munich.

Cancelo: « Continuer ici ? Oui, je l’espère. » pic.twitter.com/EtqpZf084P — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 6, 2024

