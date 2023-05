FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre pour Dembélé au PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si L'Equipe a relancé vendredi la rumeur d'un intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Sport a vite cassé ce bruit de couloir. Selon le quotidien catalan, le natif d'Evreux et son agent Moussa Sissoko seraient davantage en train de discuter d'une prolongation au delà de 2024 au Barça plutôt que d'un départ. Heureux depuis l'intronisation de Xavi comme coach des Blaugranas, Dembélé serait déterminé à rester encore en Catalogne. Dans l'entourage de l'ancien Rennais, on assure même que personne à Paris n'est venu au contact.

La piste Di Maria est gardée au frais

Conscient de dépendre en premier lieu du bon vouloir d'Ousmane Dembélé, qui dispose pour l'été prochain d'une clause libératoire à 50 M€, le Barça regarde quand même le marché en quête d'un possible remplaçant... qui pourrait être un ex du PSG et du Real Madrid.

En effet, selon Revelo, le FC Barcelone s'est vu proposer les services d'Angel Di Maria, lequel ne restera pas au delà de sa très belle saison avec la Juventus Turin (38 matchs, 15 buts). S'il dispose d'offres d'Arabie Saoudite et de Galatasaray, l'Argentin de 35 ans cherche un club plus huppé. Pour l'heure, le Barça n'a toutefois initié aucun contact précis avec « Fideo » ou son entourage. Priorité donnée à Dembélé... et au come-back de Lionel Messi.

Pour résumer Si Sport dément la menace PSG autour du cas Ousmane Dembélé, le FC Barcelone regarde les bons plans du marché en plus de discuter d'une prolongation avec le Français. La piste Angel Di Maria (Juventus Turin) a été activée.

