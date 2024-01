FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour Kimmich !

En fin de contrat au Bayern en 2025, Joshua Kimmich est à la croisée des chemins. A 28 ans, le milieu de terrain aurait demandé un salaire d’environ 20 millions d’euros par an pour prolonger son séjour en Bavière, des prétentions qui inciteraient le Bayern à envisager son transfert.

Ces derniers jours, Kimmich semblait se rapprocher du Barça. Mais selon Ekrem Konur, la tendance a changé et l'Allemand se dirigerait vers l'Angleterre. Où Liverpool et les deux clubs de Manchester sont intéressés. A suivre...

