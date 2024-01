FC Barcelone - Mercato : coup dur pour le nouveau Messi

Le FC Barcelone pensait peut-être avoir fait le plus dur en démarrant les négociations avec Palmeiras pour Estevao Willian. Le PSG et le Real Madrid étaient également sur le coup pour l'ailier droit de 16 ans, surnommé Messinho pour son jeu ressemblant grandement à celui de Lionel Messi. Mais tous deux ont d'autres priorités en tête actuellement, qui les empêchent de se lancer dans les discussions pour le joueur.

Hélas pour les Blaugranas, Chelsea n'a pas lâché l'affaire. Les Blues se sont pourtant faits rembarrer une fois par Willian et son entourage, mais selon Ekrem Konur, ils vont démarrer de nouvelles négociations. Depuis l'arrivée de Todd Boehly, ils investissent des sommes colossales sur le marché des transferts, et notamment sur des jeunes, malgré des résultats très décevants. Messinho préfère de toute évidence signer à Barcelone mais Chelsea a les moyens de le faire changer d'avis...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥❗🇧🇷🔵#CFC❗Chelsea have started negotiations again to sign Estevao Willian, the 16-year-old player from Palmeiras. https://t.co/GFBoefOJTh pic.twitter.com/TaPz34ysTM