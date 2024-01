FC Barcelone - Mercato : De Jong se montre ferme sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le nom de Frenkie De Jong ne circulera pas au milieu des rumeurs de transfert. Le milieu néerlandais est devenu trop important pour le FC Barcelone, qui ne voit plus en lui qu'une grosse valeur marchande susceptible de renflouer ses caisses. Et ça tombe bien pour les Blaugranas car, dans une interview au média néerlandais NOS, l'ancien de l'Ajax a rappelé qu'il n'avait aucune raison de bouger, lui qui prévoit donc plutôt de prolonger au-delà de 2026.

"Je suis dans le club qui m'a toujours fait rêver"

"Je suis dans le club qui m'a toujours fait rêver. Je suis très heureux ici. C'est souvent difficile de dire ce genre de choses mais voilà, pour l'heure, je me sens bien à Barcelone. Jusqu'à présent, je n'ai pas remporté les titres que je veux et je ne suis pas encore le joueur que je rêve d'être. Il y a encore de la marge pour s'améliorer et beaucoup de temps pour ça, même si je préfèrerais que ça arrive le plus vite possible."

