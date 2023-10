FC Barcelone - Mercato : Deco fonce sur un chouchou de l’OL

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

A l'instar de celle de Lionel Messi, le FC Barcelone savait que la succession de Sergio Busquets s'avèrerait très problématique. Cet été, Xavi a poussé pour que sa direction investisse beaucoup à ce poste mais, faute de moyens, le Barça a dû se contenter d'Oriol Romeu. Le transfuge de Gérone, formé au FCB, a rapidement montré ses limites, notamment dans les matches où le rythme était un peu élevé, comme à Grenade (2-2) avant la trêve internationale.

L'OL a failli recruter Rodriguez cet été

Une arrivée à ce poste de sentinelle dès janvier ou au plus tard en juin prochain est dans les tuyaux. Le directeur sportif, Deco, planche déjà dessus. Selon Ekrem Konur, deux noms ont été retenus, ceux du Nigérian de Leicester Wilfred Ndidi (26 ans) et de l'Argentin du Betis Guido Rodriguez (29 ans). Les deux étant en fin de contrat en juin prochain, on peut imaginer que leur arrivée se dessinera à la fin de la saison. Le nom de Rodriguez a circulé en France cet été puisque l'OL a été à deux doigts de le recruter.

Le calendrier du FC Barcelone en 2023-24

🚨Barcelona are monitoring the situation of Leicester City's 26-year-old Nigerian Wilfred Ndidi and Real Betis' 29-year-old Argentine Guido Rodríguez. 🇳🇬🇦🇷 🔵🔴#ForçaBarça pic.twitter.com/DgbEA3IBsQ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 9, 2023

Podcast Men's Up Life