FC Barcelone - Mercato : Deco prêt à passer à l'attaque pour une révélation de la Ligue des champions ?

L'info émane de plusieurs médias italiens et Sport en fait l'écho : le FC Barcelone s'intéresse à Tiago Djalo, le jeune défenseur portugais du LOSC. Formé au Sporting Portugal puis à Milan, Djalo arrive en fin de contrat à Lille et le Barça aurait donc couché son nom.

Mais selon Ekrem Konur, le Barça a un autre cible en vue. Il s'agit d'Arthur Vermeeren, le milieu belge d'Antwerp. A 18 ans, Vermeeren dispute la C1 cette saison avec son club, champion de Belgique. Il a délivré 2 passes décisives lors des trois premières journées et est lié avec le Royal Antwerp jusqu'en 2026.

🚨Barcelona are set to begin talks with Antwerp to sign 18-year-old Belgian defender Arthur Vermeeren in January.🇧🇪🔵 #FCB https://t.co/9fmqnOiE8f pic.twitter.com/8hnyV8NDw4