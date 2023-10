FC Barcelone - Mercato : Deco tient déjà le successeur de Lewandowski, c'est un disciple de Messi !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Deco aurait tranché l'avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2025, le Polonais est considéré comme un leader du projet catalan et se plait beaucoup au Barça. Une prolongation jusqu'en 2026 serait dans les tuyaux. Elle devrait lui être proposée en fin de saison, à en croire Sport, ce mercredi.

Alvarez (City) a la cote

Le même média annonce que Julian Alvarez est très apprécié en Catalogne. Le nom de l'Argentin revient de plus en plus au Barça depuis janvier dernier. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Alvarez vient de prolonger son bail à Manchester City jusqu’en juin 2028, mais avec une clause libératoire qui ne serait que de 50 M€...

