FC Barcelone - Mercato : Deco torpille une piste offensive du Real Madrid

C'est Sport qui en fait l'écho ce mardi : le FC Barcelone suit avec de plus en plus d'attention Santiago Gimenez, le buteur de Feyenoord. Le joueur, également dans le viseur du Real Madrid, bat tous les records avec le coub de Rotterdam, champion des Pays-Bas en titre.

Gimenez pour succéder à Lewandowski ?

L'international mexicain (22 ans), auteur de 15 buts en 12 matches cette saison, ferait de plus en plus figure de successeur de Robert Lewandowski au Barça, où Deco l'apprécierait beaucoup. Une approche plus concrète cet été ne serait pas à écarter, surtout si Lewandowski venait à répondre aux sirènes saoudiennes.

