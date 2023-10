FC Barcelone - Mercato : déjà un coup de théâtre pour Guimarães !

Samedi dernier, le quotidien espagnol, Sport, a annoncé que le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimarães, qui a fait les beaux jours de l'Olympique Lyonnais entre 2020 et 2022, rêverait de rejoindre le FC Barcelone et aurait même une clause Barça incluse dans son nouveau contrat avec les Magpies.

Une information démentie ce lundi par Fabrizio Romano, qui croit savoir que l'international brésilien n'aurait aucune clause secrète dans son contrat que ce soit avec le Barça ou tout autre club. Comme le rappelle le journaliste italien, la clause valable pour tous les clubs qui voudraient le recruter est sa clause libératoire et elle s'élève à 115 millions d'euros. On ne voit donc pas comment le champion d'Espagne en titre, toujours en proie à de grosses difficultés économiques, pourrait s'offrir l'ancien joueur de l'OL dans les prochains mois.

🚨⚪️⚫️ Understand there's no specific release clause for Barcelona or any specific club into Bruno Guimarães new deal at Newcastle.



The only clause is valid for all the clubs and it's £100m, as revealed in September. No other clauses, sources confirm. pic.twitter.com/f5i7bTejtF