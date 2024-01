FC Barcelone - Mercato : deux clubs tiennent la corde dans le dossier Kimmich

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En fin de contrat au Bayern en 2025, Joshua Kimmich est à la croisée des chemins. A 28 ans, le milieu de terrain se montre un peu trop gourmand aux yeux de ses dirigeants pour prolonger son séjour en Bavière, ce qui pousse le Bayern à envisager son transfert.

MU et Liverpool en pole

Ces derniers jours, Kimmich semblait se rapprocher du Barça. Mais selon Ekrem Konur, la tendance a changé et l'Allemand se dirigerait vers l'Angleterre. Liverpool, Manchester United et Manchester City ciblent le joueur, mais aux dernières nouvelles, les Red Devils et les Reds auraient une longueur d'avance sur les Cityzens. A suivre...

