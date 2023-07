FC Barcelone - Mercato : en plus de Romeu, une autre signature est imminente !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En quête d'un remplaçant à Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain de Gérone, Oriol Romeu, dont l'arrivée au Barça devrait être officialisée lundi prochain. Mais il n'y aurait pas que la signature d'Oriol Romeu qui serait imminente chez les Blaugrana.

Prolongation imminente pour Yamal !

Et pour cause, d'après Sport, Lamine Yamal, qui est l'une des plus grandes pépites du Barça, serait tout proche de prolonger son bail avec son club formateur, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2024. La durée du nouveau contrat que devrait signer l'international U17 espagnol n'a toutefois pas été dévoilée par le quotidien catalan.

🔵🔴 | #FCB



♻️ Balde y Lamine Yamal ♻️



✈️🇺🇸 Renovación antes de la gira por Estados Unidos



▪️ El lateral izquierdo acaba contrato en junio de 2024



▪️ El delantero ha tenido que esperar a cumplir 16 años para alargar su vinculación con el Barçahttps://t.co/re6uny016C — Diario SPORT (@sport) July 14, 2023

Podcast Men's Up Life