FC Barcelone - Mercato : Felix brise le silence sur son avenir et pique le Real Madrid

Avec 3 buts et 4 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, l'aventure de Joao Félix au FC Barcelone se passe bien, merci pour lui. Le Portugais revit en Catalogne après avoir été l'ombre de lui-même ces trois dernières saisons à l'Atlético Madrid. Il ne manque d'ailleurs jamais une occasion de dire que le Barça est le club de ses rêves et qu'il espère y être transféré définitivement en juin prochain. Il l'a redit mercredi soir après le succès sur le Shakhtar Donetsk et a aussi envoyé une petite pique au Real Madrid en prévision du Clasico de samedi.

"Je me rappelle du 0-4 lors du Clasico"

"Oui, j'aimerais rester au FC Barcelone de nombreuses années. Je suis très heureux au FC Barcelone, le club me traite très bien, tous les gens m'ont très bien reçu, ma famille est contente de la façon dont les gens s'occupent d'eux aussi, donc nous sommes tous très heureux. Je me rappelle du 0-4 lors du Clasico. J’ai toujours été pour le Barça." Ce 4-0 s'est produit au Bernabeu le 20 mars 2022 et a constitué le premier coup d'éclat de Xavi après son arrivée sur le banc blaugrana. Joao Félix espère visiblement en réussir un autre ce week-end.

Joao Felix : « Je suis très heureux au FC Barcelone, le club me traite très bien, tous les gens m'ont très bien reçu, ma famille est contente de la façon dont les gens s'occupent d'eux aussi, donc nous sommes tous très heureux. » — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 26, 2023

