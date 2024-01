PSG, FC Barcelone - Mercato : terrible coup dur dans le dossier Kimmich !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les semaines passent et le FC Barcelone est toujours aussi laborieux dans le jeu. On en a eu une nouvelle preuve hier en Coupe du Roi, sur la pelouse de Barbastro (3-2), équipe de Quatrième division. Pour Xavi, il ne fait aucun doute que Sergio Busquets n'a pas été remplacé et qu'il manque aux Blaugranas une sentinelle de son niveau. Deco scrute le marché en quête de cette perle rare et a notamment ciblé Joshua Kimmich.

Manchester City le veut aussi

En fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich, l'international allemand de 28 ans n'aurait pas l'intention de prolonger. Ce qui laisse la porte ouverte au Barça pour cet été. Mais aussi aux autres clubs. Car évidemment, un joueur de ce calibre sur le marché, c'est rare. Selon le Daily Mail, Manchester City serait prêt à formuler une offre cet été s'il se confirme que Kimmich ne prolonge pas au Bayern. Et les Citizens ont des moyens bien supérieurs à ceux du Barça. Le PSG, lui, devrait aussi partir de trop loin dans ce dossier.

