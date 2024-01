FC Barcelone : grosse tuile en vue pour Vitor Roque ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Acheté 30 M€ par le FC Barcelone l'été dernier à l’Athletico Paranaense, Vitor Roque a débarqué en Catalogne il y a quelques jours. Le club catalan compte sur lui pour la deuxième partie de saison, afin de redynamisé une attaque qui n'a pas donné satisfaction jusqu'ici. Mais un problème vient plomber les Culés.

LaLiga intransigeante

La radio Cadena COPE a indiqué que le Brésilien ne serait pas présenté demain ni cette semaine, comme cela était programmé. Selon le média catalan Jijantes, cela fait suite à un problème d’inscription. LaLiga refuserait pour l'heure d'inscrire le joueur, pour des raisons financières. Des discussions sont en cours et une tendance semble se dégager : Vitor Roque ne pourrait être inscrit qu'en tant que joueur prêté, et non comme un joueur sous contrat. Ce qui pose déjà question pour la saison prochaine...

