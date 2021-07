FC Barcelone - Mercato : l’appel du pied de Depay au Real Madrid lui revient en pleine figure !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a rejoint les rangs du FC Barcelone cet été. L’attaquant néerlandais, qui a officiellement été présenté ce jeudi devant la presse, a signé un contrat de deux ans en faveur des Blaugrana, soit jusqu’en juin 2023.

"Je pense que je jouerai pour le Real Madrid un jour"

Memphis Depay Credit Photo - Icon Sport

Mais maintenant que Memphis Depay est un joueur du FC Barcelone, ses propos tenus il y a moins de quatre ans sur le Real Madrid, ennemi juré du Barça, l'ont rattrapé. "Je pense que je jouerai pour le Real Madrid un jour. C’est mon objectif. Et ça seul Dieu le sait et il m’aide", avait lâché le joueur de l’OL à cette époque dans une interview accordée à The PSV Supporter, le 14 octobre 2017. Les socios du Barça devraient apprécier…