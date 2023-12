FC Barcelone - Mercato : l'Atlético Madrid menace déjà le Barça pour Joao Felix

Ce n'est plus un secret pour personne : Joao Felix, le milieu de terrain portugais du FC Barcelone, espère rester le plus longtemps possible au sein du club catalan. Et, par voie de conséquence, ne pas revenir à l'Atlético Madrid, dont il est parti l'été dernier.

On sait que le président Laporta est bien décidé à négocier en juin prochain, espérant que le club madrilène ne se montre pas trop gourmand financièrement. Sauf qu'à l'Atlético, on est guère décidé à se laisser dicter quoi que ce soit. Voilà pourquoi le président Cerezo s'est montré très clair à ce sujet au travers de propos repris par le journaliste Fabrizio Romano. "Si Joao revient chez nous, d'autres équipes devraient être intéressées."

Un bon coup de pression.

🔴⚪️ Atlético Madrid president Cerezo on João Félix loan: “We are clear. Joao is a loaned player to Barcelona, ​​and if he does not want to continue, he will return to us”.



“If he returns, there may be other teams interested”. pic.twitter.com/wTvYCS0kCf