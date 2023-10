FC Barcelone - Mercato : la dernière précision de Laporta sur un retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il faudra s'y faire. Une bonne fois pour toutes. Non, Lionel Messi ne (re)portera plus le maillot du FC Barcelone. Et ce ne sera toujours pas le cas cet hiver, l'Argentin profitant de la trêve aux Etats-Unis, avec son équipe de l'Inter Miami, pour passer plusieurs semaines de vacances en Argentine.

"Pas de discussion"

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a d'ailleurs tenu à se montrer très clair sur sur les ondes de Catalunya Radio ce jeudi : sa cellule recrutement n'a pas songé à tenter un prêt au sujet de la Pulga.

"Nous avons proposé à Messi de revenir au début de cette saison, mais il n'y a pas eu une discussion pour maintenant. Il a pris une décision que nous avons respectée. Il ne voulait pas subir une autre année de pression après le Paris Saint-Germain et a choisi l'Inter Miami."

