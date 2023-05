FC Barcelone - Mercato : la menace PSG se confirme pour Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Chaque année, il semble devoir y avoir un problème Ousmane Dembélé au FC Barcelone. A l'été 2021, la direction souhaitait absolument le vendre afin de faire entrer de l'argent dans les caisses et ainsi conserver Lionel Messi. Au début 2022, les négociations pour une prolongation ont été très tendues et l'ailier a été envoyé en tribunes. Pendant quelques jours à l'intersaison, il s'est même retrouvé sans contrat avant de finalement se décider à en signer un nouveau. Et cet été, Dembélé peut partir via une clause qui prévoit que si un club pose 50 M€ sur la table, l'ancien Rennais pourrait partir en récupérant la moitié de la somme !

Le Barça ne désespère pas de le prolonger

Dans son édition du jour, Sport confirme l'information de L'Equipe, selon qui le PSG est très intéressé par Dembélé. Proche de Mbappé dans la vie, l'ancien Rennais s'entend très bien avec lui sur le terrain et ses qualités ne sont plus à démontrer. Cependant, le Barça fait son possible pour le prolonger à nouveau. Mais, comme toujours, le problème est financier puisque Dembélé, qui a consenti de gros efforts pour prolonger l'an dernier, veut une augmentation. Une augmentation que le PSG serait prêt à lui accorder...

Pour résumer Ami de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé fait partie des joueurs ciblés par le PSG pour combler le départ de Lionel Messi et peut-être celui de Neymar. Le FC Barcelone aimerait prolonger son ailier mais il ne pourrait pas s'opposer à une offre de 50 M€.

