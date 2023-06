FC Barcelone - Mercato : la piste Brozovic définitivement enterrée

Le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano vient d'annoncer que Marcelo Brozovic s'était mis d'accord avec le club saoudien d'al-Nassr. Il devrait s'engager officiellement jusqu'en 2026. Depuis quelques jours, al-Nassr négociait avec le milieu croate de 30 ans mais se heurtait à ses exigences salariales, puisqu'il voulait 30 M€ annuels alors que le club proposait 20 M€. Les dirigeants saoudiens étaient déjà parvenus à un accord avec l'Inter Milan pour une indemnité de transfert de 23 M€.

Pour le FC Barcelone, c'est un coup dur car Brozovic était la piste préférée de Xavi pour la succession de Sergio Busquets. Après cet échec, les Catalans ont décidé de se lancer sur Oriol Romeu (31 ans), qui joue à Gérone. Son club réclamerait 10 M€ pour le laisser partir.

More than Brozović accepting… it’s Al Nassr that accepted all conditions that Marcelo Brozović required to join them. 🟡🔵🇸🇦 #AlNassr



Inter will get €23m fee, Brozović will get €100m total package in terms of salary and signing fee — in three years, valid until June 2026. pic.twitter.com/ea7MEaveNp