FC Barcelone - Mercato : Laporta écarte deux pistes de longue date

Depuis plusieurs mercatos, il est annoncé que le FC Barcelone est intéressé par les deux joueurs de Chelsea, César Azpilicueta et N'Golo Kanté, respectivement sous contrat jusqu'en juin 2024 et en juin prochain avec les Blues.

Mais le latéral droit espagnol et le milieu de terrain français ne seraient plus des options pour le club blaugrana, si l'on en croit les informations du journaliste de Relevo, Toni Juanmartí, qui assure, par ailleurs, qu'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui appartient également à Chelsea, serait dans les tuyaux mais ce ne serait pas un dossier prioritaire.

