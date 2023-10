FC Barcelone - Mercato : Laporta fait une grande annonce sur l’avenir de Félix et Cancelo

Joao Felix et Joao Cancelo seront-ils encore des joueurs du FC Barcelone la saison prochaine ? À ce jour, il est trop tôt pour répondre puisque les deux joueurs sont prêtés respectivement par l’Atlético Madrid et Manchester City jusqu’en juin 2024. En attendant, Joao Laporta a pris la parole pour confirmer que le FC Barcelone intéressé par leur continuité en 2024/2025.

« S’ils continuent de jouer au même niveau, nous ferons un effort pour les garder, a déclaré le président du Barça sur Radio Catalunya. Deco s’occupera de ce dossier. Moi, je veux que les top joueurs restent au Barça et j’apprécie Joao Felix depuis longtemps. »

🔵🔴 Barça president Laporta: “If João Cancelo and João Félix continue to play at their same level, we will make an effort to keep them”.



“Deco will manage it”, told Catalunya Radio.



“I want top players to stay at Barça and I really like João Félix since long time”. pic.twitter.com/bAEhrww4Hn